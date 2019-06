Stokoud schaakstuk ruim miljoen waard

Het stuk werd 55 jaar geleden door een Schotse antiekhandelaar gekocht voor een magere 5 pond en belandde bij de familie in Edinburgh een la, om daar pas recent weer uit te komen.

De Lewis-schaakstukken werden in 1831 op het Schotse eiland Lewis gevonden, maar zijn veel ouder: uit de twaalfde eeuw. Ze zijn op IJsland of in Noorwegen gemaakt en gesneden uit walrus-ivoor. Van de vier gevonden sets - twee spellen waren compleet - ontbraken al die tijd vijf stukken. Een daarvan is nu dus opgedoken.

De stukken zijn de best bewaarde middeleeuwse schaakstukken en gelden als voorbeelden van allerbeste ivoorsnijkunst. Het stuk werd bij Sotheby’s aangebracht ter evaluatie. Daar werd een geschat prijskaartje van een miljoen eraan gehangen.