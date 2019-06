Katwijk in de ban van mysterieuze verdwijning Anja

Al dagen wordt er gezocht naar Anja Schaap, slechts haar tas is gevonden Ⓒ Regio15 en politie

KATWIJK - Heel Katwijk is in de ban van de mysterieuze verdwijning van Anja Schaap. Hoewel de tas van de jonge vrouw is teruggevonden, ontbreekt van haar zelf elk spoor. Ook een nieuwe zoektocht op maandag heeft niets opgeleverd. „Pas goed op jezelf, zei ik altijd tegen haar.”