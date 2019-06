Atilay Uslu verkoopt zijn baby

Atilay Uslu verkoopt zijn reisorganisatie Corendon aan de Scandinavische investeerder Triton. „Ik heb een dubbel gevoel.” Ⓒ Matty van Wijnbergen

Atilay Uslu (51), 25 jaar reisondernemer in Nederland, verkoopt zijn baby Corendon aan de Scandinavische durfinvesteerder Triton, die begin dit jaar ook al Sunweb overnam. De twee reisorganisaties gaan samen om als Nederlandse reisreus Europees marktleider TUI aan te pakken, met name in diens bolwerk Spanje. „Met onze nieuwe eigenaar krijgen we die armslag, maar het heeft me wel slapeloze nachten gekost.”