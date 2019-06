Schattig meerkoetkoppel groeit uit tot ’terroristen van Piushaven’

Een meerkoetpaartje koos het luxe jacht uit als broedplek. Eigenaar Ad van Geel moet daarom tijdelijk zijn boot aan de kade laten liggen. Ⓒ Jan van Eijndhoven

Tilburg - Een nestje meerkoeten zorgt voor verdeeldheid in de Piushaven in Tilburg. Booteigenaar Ad van Geel besloot hulp te bieden aan een meerkoetkoppel dat een nest had gebouwd op het zwemplateau van zijn motorjacht. Maar de watervogels zijn de weldoener een beetje boven het hoofd gegroeid...