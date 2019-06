Werkgever trekt knip

Werkgevers en vakbonden komen nader tot elkaar en sluiten weer meer cao’s af, waarbij ook hogere loonstijgingen worden afgesproken.

Verschillende bedrijven en sectoren lijken daarmee gehoor te geven aan meerdere oproepen vanuit de politiek om de lonen te verhogen.

Het kabinet heeft eerder dit jaar beloofd dat 96 procent van de Nederlanders erop vooruit gaat. Een deel van die koopkrachtstijging moet van de werkgevers komen via een forse loonsverhoging. De gemiddelde loonstijging is met ruim 3,1 procent het hoogst bij de overheid en in de zorg.

De koopkrachtbelofte van het kabinet staat onder druk doordat de btw en de energiebelasting zijn verhoogd. De gemiddelde prijsstijging is inmiddels 2,9 procent.

Lees ook: ’Het regent nu loonakkoorden’