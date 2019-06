Den Haag filehoofdstad

Dat blijkt uit de jaarlijkse ’Traffic Index’ van TomTom die vandaag bekend wordt gemaakt, maar al in het bezit is van De Telegraaf.

„Als je het afgelopen jaar bekijkt, betekent dit dat automobilisten in Den Haag in 2018 gemiddeld 130 uur langer stil stonden in de spits dan op het platteland. Een filevertraging van drie werkweken of 8 minuten extra reistijd per half uur over een ritje”, weet Nick Cohn van TomTom.

Haarlem

In Haarlem is de vertraging procentueel net zo erg als in Den Haag, ook 28%, maar data van TomTom laat een miniem verschil zien tussen beide steden. Daardoor blijft de hoofdstad van Noord-Holland net als vorig jaar steken op de tweede plaats. Leiden (27%) zakte van een naar drie. Arnhem (24%) en Amsterdam (24%) volgen op respectievelijk plek vier en vijf van de Nederlandse ranglijst van meest drukke steden. In Almere is het oponthoud het geringst.

Internationaal gezien doet ons land het trouwens goed. In vergelijking met andere grote Europese steden komt Den Haag pas op de 65e plek. „De infrastructuur voor zowel motorvoertuigen als fietsen is in Nederland erg goed. Zeker in vergelijking tot andere landen. Daarom staan we hier minder lang vast in het verkeer. Daar mogen we trots op zijn”, aldus Cohn.

In Europa is de vertraging het grootst in Moskou (56%), gevolgd door Istanbul (53%), Boekarest (48%) Sint-Petersburg (47%) en Kiev (46%). Brussel (37%), Londen (37%) en Parijs (36%) staan respectievelijk op de 11e, 12e en 13e plaats.

Mumbai neemt dit jaar wereldwijd de toppositie in. Automobilisten in deze Indiase stad spenderen gemiddeld 65% extra tijd in het verkeer. Op de ranglijst staan daarnaast de Colombiaanse hoofdstad Bogota (63%), Lima in Peru (58%), New Delhi in India (58%) en de Russische hoofdstad Moskou (56%) bovenaan de lijst van de vijf meest drukke steden ter wereld. Den Haag zien we hier pas terug op plek nummer 123.