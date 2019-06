Gulle gevers laten Fries juichen in VS

Dolblij was Gerard toen ’zijn’ ijshockeyteam na 49 jaar in de finale kwam van de Stanley Cup. Dankzij crowdfunding kan hij nu juichen tussen andere fans. Ⓒ Eigen foto

St. Louis - De donaties blijven binnenstromen voor Gerard Bos uit Friesland, die op dit moment in de Verenigde Staten is om ’zijn’ ijshockeyploeg St. Louis Blues aan te moedigen in de finale van de Stanley Cup. Amerikanen hebben geld ingezameld om de fanatieke Nederlandse fan naar Amerika te halen en voorlopig ook nog even te houden.