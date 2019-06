Afkeer even in de koelkast zetten

Alsof Trump echte oorlogen was begonnen in plaats van handelsoorlogen en een werkelijk spervuur in plaats van een lading discutabele tweets had afgevuurd. De burgemeester van Londen, Sadiq Khan, maakte het het bontst door het bevriende staatshoofd een ’moderne fascist’ te noemen.

Labourleider Jeremy Corbyn, die terreurgroepen als Hamas en Hezbollah ooit als ’vrienden’ omschreef en die wordt beticht van antisemitisme, was zo hypocriet om af te zeggen voor het staatsbanket dat de koningin Trump aanbod. „Zo toon ik me solidair met allen die Trump heeft beledigd en aangevallen”, aldus de socialist die geen problemen had om eerder aan te schuiven bij zo’n banket met de Chinese leider Xi Jingping, die toch wat meer dictatoriale trekjes vertoont dan Trump.

Dat Khan de demonstranten toestond ’Baby Trump’ weer los te laten, zou een Amerikaanse president die wat minder snel op zijn teentjes is getrapt, moeten waarderen. Past in het principe van ’free speech’. Net zoals de tweet die Trump losliet op Khan, waarin hij de burgervader een ’loser’ noemde.

Bij alle protesten zou je bijna vergeten waarom het draait. De leider van de vrije wereld is op staatsbezoek dat gekoppeld is aan de herdenking van D-day, waarmee de val van fascistisch Duitsland mede dankzij Amerikaanse offers werd ingeluid. Daarvoor had men de persoonlijke afkeer van de persoon Trump even in de koelkast moeten zetten.

