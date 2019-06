Utrecht wil naar minstens tienduizend laadpalen in 2030. Ⓒ ANP

Utrecht - De gemeente Utrecht komt met een speciaal ’locatieplan’ voor laadpalen. De bedoeling is dat er in kaart wordt gebracht waar nieuwe laadpalen kunnen komen om aan de vraag naar stroom voor elektrische auto’s te voldoen. Ook worden bestaande palen in kaart gebracht.