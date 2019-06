Gastouders zetten hun deur open voor buitenlandse scholieren

Lotte, Astrid en Ron (v.l.n.r.) proberen een goed gastgezin te zijn voor de Nieuw-Zeelandse scholier Stella. Ⓒ Martin Mooij

Bij Anoesj Langendoen is het een komen en gaan van scholieren uit de hele wereld. Ze is al jaren gastouder voor kinderen die een jaar, semester of een paar maanden op een middelbare school in Nederland meedraaien. „Nu heb ik een jongen, NaeNae, uit Thailand in huis. Daarvoor had ik scholieren uit Italië, Mexico, Turkije en Estland.”