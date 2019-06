Wiebes verdedigt aanpak aardbevingen in Kamer

Ⓒ ANP

DEN HAAG - Minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) wacht dinsdagavond een zwaar debat over de gaswinning in Groningen en de aardbevingen die daardoor worden veroorzaakt. Ook premier Mark Rutte en minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) worden in de Tweede Kamer verwacht.