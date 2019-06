Zamir M., alias dj Sammy G. Ⓒ EIGEN FOTO

UTRECHT - „Zamir M. is een psychopaat die zich als een parasiet heeft vastgeklampt aan Laura.” Dat zeggen de ouders van de omgebrachte Laura Korsman over de 32-jarige man uit Nieuwegein die door de rechtbank Midden-Nederland is veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging. De rechtbank acht de man schuldig aan stalking en moord.