Rechtbank velt vonnis in moordzaak studente

Zamir A., alias dj Sammy G. Ⓒ EIGEN FOTO

UTRECHT - De rechtbank in Utrecht velt dinsdag het vonnis in de strafzaak tegen de 32-jarige Zamir M., die wordt verdacht van de moord op de Utrechtse studente Laura Korsman (24). Volgens het Openbaar Ministerie (OM) heeft M. de vrouw op 11 juli met vooropgezet plan met tientallen messteken gedood in haar woning in de Bosboomstraat in Utrecht. Het OM heeft achttien jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist.