Code geel! Stevige onweersbuien met windstoten verwacht

Dat verwacht Weeronline. Het KNMI heeft voor dinsdagavond code geel afgekondigd voor het hele land. Spoorbeheerder ProRail waarschuwt dat het treinverkeer dan hinder kan ondervinden door omgewaaide bomen en blikseminslag.

In de ochtenduren is het aanvankelijk vrij zonnig met enkele velden hoge bewolking. In de loop van de ochtend trekt vanuit het zuidwesten meer bewolking het land binnen. In de kustprovincies wordt het tussen de 21 en 25 graden, maar in de zuidoostelijke helft wordt het zomers warm met 25 tot 28 graden. Aan het einde van de middag neemt de kans op onweersbuien toe.

In de avonduren en aan het begin van de nacht naar woensdag trekt een gebied met buien van zuidwest naar noordoost over het land. In het hele land kan het onweren, maar de zwaarste buien zullen ontstaan in het zuidoosten en oosten. Bij deze buien is naast onweer ook kans op hagel en zware windstoten tot 100 kilometer per uur.

Ook woensdag zijn er veel buien en is er veel bewolking.