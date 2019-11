Nederlander vermist in Portugal

De 72-jarige Nederlander ging donderdag boodschappen doen, nadat hij zijn zeilboot had aangemeerd in de rivier in de Algarve. De man was een eind landinwaarts gevaren vanaf de Middellandse Zee en gebruikte een roeibootje om bij de kant te komen.

Vrienden van de man vonden wel een zak met boodschappen op het dek van het zeiljacht, maar van de man geen spoor. Bovendien werd de roeiboot ondersteboven in het water ontdekt. ,,Alles wijst erop dat de man in de rivier is gevallen’’, aldus commandant Rui Andrade.

Lastige zoektocht

De rivier heeft getijdenstromingen, waardoor de stroming telkens verandert. Dat maakt de zoektocht uitermate lastig, beschrijven media uit Portugal. ,,De zoektocht naar de Nederlander heeft nog altijd geen succes opgeleverd’’, schreven de hulpdiensten zaterdag op hun Facebook-pagina. Ook vanuit Spanje is hulp gekomen, onder meer van het Rode Kruis. Ook is een helikopter ingezet.