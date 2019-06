’Digitaal gebiedsverbod voor haatimams’

Het actieve online gedrag van streng islamitische predikers, die hun volgers ook live toespreken, baart de lokale politiek grote zorgen. De streng-islamitische Jneid, die eerder werd veroordeeld voor het sluiten van illegale sharia-huwelijken, kreeg vanwege de staatsveiligheid een gebiedsverbod voor twee Haagse wijken opgelegd. Omdat hij niet meer in Transvaal mag komen, verkocht de uit Tripoli afkomstige Leidschendammer recent (met winst) het pand aan de Cillierstraat waar hij een moskee wilde beginnen. Dat de imam online wel gewoon bezig blijft, valt ook de lokale CDA-fractie op.

„Ik maak me daar grote zorgen om, vooral als blijkt dat er aan haatzaaien wordt gedaan en andere zaken worden gepropageerd die tegen onze rechtsstaat ingaan of antidemocratische geluiden”, zegt fractievoorzitter Danielle Koster.

„Dat valt wat mij betreft niet onder de vrijheid van religie en ik roep het college op hier eindelijk eens tegen op te treden.” Koster verwijst naar het vorig jaar gepresenteerde collegeakkoord waarin staat dat de gemeente zich inzet om haatzaaiende content van sociale media te verwijderen. Over de kwestie stelden de christendemocraten eerder samen met D66 schriftelijke vragen.

Coalitiepartij Hart voor Den Haag/Groep de Mos vindt dat er ’realtime alarmbellen af moeten gaan bij een online terroristische melding’. „We moeten ernaartoe dat iemand op een gegeven moment helemaal niks meer kan plaatsen”, zegt woordvoerder Elias van Hees.

„Alleen op die manier voorkom je dat jongeren geïnjecteerd worden met haatpreken.” Ook gaat de partij, die vandaag schriftelijke vragen stelt, de landelijke overheid oproepen om veroordeelde haatpredikers met een dubbele nationaliteit het land uit te zetten. „Als gemeente hebben we onvoldoende middelen om een harde aanpak te regelen voor dit soort lieden.”

De kwestie heeft volgens Hart voor Den Haag ook betrekking op de Nederlands-Marokkaanse imam El Alami Amaouch, die België werd uitgezet omdat hij ’een gevaar vormt voor de nationale veiligheid’. Volgens de Belgische staatssecretaris voor Asiel en Migratie is hij ’gif voor moslimjongeren’. De eveneens op internet actieve prediker woont sinds 2017 in Den Haag.

Vorig jaar kwam zijn meerderjarige zoon naar de hofstad, nadat hij in België een deradicaliseringsprogramma volgde. De tiener kreeg de straf nadat hij in 2016 in een YouTube-video had opgeroepen christenen te vermoorden.

Kamerleden Attje Kuiken (PvdA) en Arno Rutte (VVD) vroegen eerder al naar de mogelijkheden van ’een digitaal gebiedsverbod’. Volgens Maarten Groothuizen (D66) zou dit op Europees niveau geregeld moeten worden.