Dakkofferdode: politie graaft en speurt in tuin bij bedrijfspanden van tandartsfamilie

Politie Parijs schiet man dood die agenten met mes aanviel

Agenten in Parijs hebben een man doodgeschoten die hen met een mes had aangevallen. Twee politiemensen raakten lichtgewond. De man had volgens de autoriteiten geen terroristisch motief. Het voorval bij station Gare du Nord zorgde voor vertraging van het treinverkeer.