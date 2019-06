Actie tegen inklimmers bij ferry Vlaardingen

Archiefbeeld. Ⓒ Hollandse Hoogte / Arie Kievit

VLAARDINGEN - In Vlaardingen is een actie gaande tegen inklimmers, mensen die illegaal de oversteek willen maken naar het Verenigd Koninkrijk. Zij doen dit door stiekem in een vrachtwagen of container te klimmen die op een ferry de Noordzee oversteekt.