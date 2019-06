Pride kijken op boot gaat geld kosten

Het liep de afgelopen jaren zo de spuigaten uit met wangedrag, dat er geen betere oplossing te bedenken is. Zo keek travestiet Dolly Bellefleur, een van de vaste waardes tijdens de botenparade, vorig jaar met ’zeer gemengde gevoelens’ terug op het evenement. „Ondanks de warme liefde en positieve energie die ik voelde aan boord en tussen het publiek heb ik al dagen een katterig gevoel”, liet ze weten. Ze werd met watergeweren beschoten. „Soms recht in het gezicht.” Volgens haar was de Prinsengracht op sommige gedeeltes „echt de hel op aarde”.

Dat werd verergerd doordat vele bootjes een eigen dj hadden meegenomen, die het geluid van de deelnemende boten vaak oversteeg. Verder was het soms moeilijk om door de botenbrij heen te varen. Zo vol lag het. „We hebben vorig jaar zelfs vechtpartijen gehad om een plekje op de Prinsengracht”, zegt Pride-directeur Lucien Spee.

"Gracht was in 2018 ’hel op aarde’"

Dit jaar zijn er nog maar 1100 sloepjes en bootjes welkom op de Prinsengracht en die moeten een vergunning hebben om op zaterdag 3 augustus in het water te liggen. De hele gracht wordt uitgeroepen tot evenemententerrein. „Daarmee kan het maximaal twee rijen dik staan in de gracht”, stelt Spee. Een vergunning voor een boot van tien meter kost 175 euro. Bootjes die langer zijn dan tien meter worden niet meer toegelaten.

In aanloop naar de botenparade zal de Prinsengracht volledig schoon worden geveegd. „Vanaf woensdagavond 31 juli gaan we de gracht vrijhouden”, vertelt Spee. „Boten zonder vergunning worden weggesleept. In de Houthaven wordt daarvoor een bewaarhaven ingericht. Vanaf vrijdagavond wordt de gracht hermetisch afgesloten.”

Iedereen die een vergunning aanvraagt – dat geldt ook voor de woonbooteigenaren op de Prinsengracht – moet bovendien voldoen aan de huisregels van de organisatie. Muziek mee aan boord? Het mag niet. Wie het toch doet, wordt per direct weggestuurd. „Je komt naar de botenparade voor de voorbijvarende stoet. Niet voor iets anders”, zegt Spee. „De stoet is geen decorum voor de bootjes aan de zijlijn.”

Bewoners van de Prinsengracht zijn blij met de nieuwe regels. Zij waren niet tegen de jaarlijkse stoet, maar klaagden wel over geluidsoverlast. Zij hadden van tien uur ’s ochtends tot tien uur ’s avonds last van de bootjes aan de kant.