Vrachtwagen klapt op touringbus, abrupt einde aan schoolreisje

Het had een mooi dagje uit moeten worden voor een tweede klas vmbo’ers, in de leeftijd van 13-14 jaar. Helaas voor hen reed vanmorgen rond 9 uur in de buurt van Nijkerk plotsklaps een vrachtwagen tegen de achterkant van de touringcar waarin ze vervoerd werden.

Volgens de schoolleiding hebben de begeleiders snel na het gebeuren aan het thuisfront laten weten dat het naar omstandigheden goed gaat met de jongeren. „Er is geen sprake van paniek”, bezweert schoolbestuurder Ferdinand Vinke. „Ze zijn wel geschrokken. We hebben begrepen dat er wat rug- en nekklachten zijn. Er is één collega uit voorzorg meegenomen richting het ziekenhuis.”

„Het was een excursie naar Amsterdam. Naar bijvoorbeeld Madame Tussauds en de rondvaartboot, voor een kennismaking met onze hoofdstad”, aldus Vinke. „Geen heel zwaar programma, maar de kinderen hadden zich erop verheugd en het is vandaag mooi weer… Dus dit is een jammere afloop van wat een leuke dag had moeten zijn.”

Op dit moment is er een andere bus naar de groep onderweg, zo laat het directielid weten. „Die kan elk moment aankomen, want wij hebben het besluit genomen om iedereen terug te halen naar Veendam.”

Ⓒ Tim van Donkersgoed/Persbureau Heitink