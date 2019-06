Kabinet doet ultieme poging voor asbestverbod

Het plan voor een totaalverbod per 2025 en een verplichte sanering van asbestdaken lijkt niet op een meerderheid in de senaat te kunnen rekenen. Van Veldhoven stelt nu voor om het verbod pas op 1 januari 2028 in te laten gaan.

„Tegelijkertijd zal ik het voor gemeenten mogelijk maken om tijdelijk uitstel te verlenen uiterlijk tot en met 2030, in die gevallen waar asbestsanering als gevolg van bijvoorbeeld sloop of grootschalige renovatie in de tussenliggende periode reeds is voorzien”, schrijft de D66-bewindsvrouw verder in haar handreiking aan het parlement. „Hiermee wil ik schrijnende gevallen voorkomen.”

De staatssecretaris denkt nu ’haalbaarheid en betaalbaarheid’ van het plan te hebben vergroot, juist over deze aspecten was de Eerste Kamer vorige week in een debat zeer kritisch. De VVD kondigde gisteren aan tegen het voorstel te stemmen, ook het CDA neigt naar een afwijzing. Dinsdag zal duidelijk worden of de poging van Van Veldhoven de rechtse partijen alsnog op andere gedachten brengt.