Doodgeschoten Duitse politicus werd bedreigd

De Duitse CDU-politicus en regionaal bestuurder Walter Lübcke werd voor zijn dood vanuit extreemrechtse hoek bedreigd. Ⓒ Hollandse Hoogte / Imago Stock & People GmbH

KASSEL - De Duitse CDU-politicus en regionaal bestuurder Walter Lübcke werd voor zijn dood vanuit extreemrechtse hoek bedreigd. De 65-jarige werd in de nacht van zondag op maandag door een familielid dood aangetroffen op het terras van zijn huis in Wolfhagen bij Kassel. Hij was doodgeschoten. Of er een verband is met de dreigementen wordt uitgezocht. De politie heeft een team van twintig rechercheurs op de zaak gezet.