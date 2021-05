Bewoner beklad huis: ’Ik focus me op mijn vrouw, die is behoorlijk ziek’

Het raam van een coronapatiënte moest er aan geloven. Ⓒ Foto WIJKAGENTEN WAADHOEKE-BUITEN

SINT ANNAPAROCHIE - In het Friese dorp Sint Annaparochie (gemeente Waadhoeke) is boos en stomverbaasd gereageerd op het met slordige koeienletters bekladden van het voorraam van een gezin waarvan de vrouw des huizes corona heeft. ’Covid is fake’ viel er afgelopen weekend op te lezen.