crisis Oekraïne NL’ers willen Oekraïense vluchtelingen in huis: ’Je kunt ze niet wegsturen’

— Duizenden gezinnen hebben zich aangemeld om Oekraïense oorlogsvluchtelingen in huis te nemen. Ook bekende Nederlanders, onder wie Johnny de Mol, overwegen mensen in nood op te vangen. Een enkeling is zelfs op eigen houtje richting de Poolse grens gereden om daar Oekraïners op te pikken. Goed bedoeld, maar weten we wel waar we aan beginnen?

Door Marouscha van de Groep Kopieer naar clipboard

Klaas Romviel met zijn Oekraiense vriendin Svetla en haar hondjes die bij hem zijn ingetrokken. „Om mijn vriendin kan ik een arm heen slaan, maar een wildvreemde? Het enige dat ik kan zeggen is: bezint eer ge begint. ” Ⓒ foto Anne van der Woude

