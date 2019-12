Ontsnapte wallaby in Culemborg gevangen

De kleine kangoeroe werd rond half drie aangetroffen in park De Plantage en liet zich gemakkelijk pakken, zo meldt Omroep Gelderland. De dierenambulance stond wel klaar om te hulp te kunnen schieten mocht dat nodig zijn.

De ontsnapping van de kleine kangoeroe leidde tot behoorlijk wat ophef in de stad. De dierenambulance kreeg zo’n tien tot vijftien meldingen per dag van mensen die het dier gezien hadden. Zij konden echter niet ingrijpen, omdat de eigenaar het dier zelf wilde vangen. Dat leidde bij sommige mensen tot onbegrip. „Deze dieren kunnen, als ze gestrest zijn, agressief worden. Of hij komt in het verkeer terecht en er gebeuren ongelukken. Mensen vinden het heel exotisch, maar het is ook gewoon linke soep”, aldus een buurtbewoner.

Bekijk ook: Ontsnapte wallaby zet Culemborg op stelten