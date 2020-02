Inspectie scherpt gebruik bekkenbodemmatje aan: ’grote tekortkomingen’

Het RIVM doet in opdracht van de inspectie onderzoek naar bekkenbodemmatjes. Deze kunststof implantaten worden gebruikt tegen verzakkingen in het bekkenbodemgebied en kunnen via de vagina of de buik worden geplaatst. Omdat vrouwen na plaatsing via de vagina uiteenlopende klachten kunnen krijgen, zoals incontinentie en pijn bij het vrijen, heeft het RIVM deze producten als eerste onderzocht.

’Grote tekortkomingen’

Het onderzoeksinstituut constateert „grote tekortkomingen” in de technische dossiers van deze matjes. Zo zijn bijvoorbeeld gegevens van andere producten gebruikt, zonder dat duidelijk is of deze producten overeenkomen.

Het RIVM benadrukt dat een incompleet dossier niet hoeft te betekenen dat er iets mis is met het product. Het onderzoeksinstituut hoopt later dit jaar met de resultaten te komen van het onderzoek naar bekkenbodemmatjes die via de buik worden geplaatst.