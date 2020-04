Wetenschappers: tot eind 2021 geen voetbal en festivals

Gerald Haug, voorzitter van het Duitse wetenschappelijk instituut Leopoldina, zei bijvoorbeeld tegen tv-zender ARD dat de coronacrisis pas voorbij zal zijn als er een vaccin is. Vermoedelijk duurt het anderhalf jaar voordat een vaccin daadwerkelijk op grote schaal mogelijk is. Tot die tijd is het niet verstandig naar een voetbalstadion te gaan, aldus Haug.

Ook de Amerikaanse professor Zeke Emanuel heeft zich in de discussie gemengd. De directeur van het Healthcare Transformation Institute van de Universiteit van Pennsylvania is vooral bekend vanwege zijn vooraanstaande rol bij het creeëren van Obamacare, en mengt zich vaak in grote zorgvraakstukken.

Emanuel stelt voor dat bedrijven allereerst zorgen voor meer afstand tussen werknemers. Zo kunnen niet-kritische sectoren toch weer stilaan opstarten. „Grotere evenementen – conferenties, concerten, sportevenementen – daarvan hoor ik dat mensen het uitstellen tot oktober 2020... Ik heb geen idee hoe ze denken dat zoiets mogelijk is.”

„Ik denk dat zulke evenementen als laatste zullen terugkomen”, gaat prof. Emanuel verder tegenover de New York Times. „Realistisch gezien, denk ik dat we praten over de herst van 2021.”

’Jongeren eerst aan het werk’

Eerder opperde de Duitse viroloog prof. Alexander Kekulé in De Telegraaf om de maatschappij in stapjes weer op gang te helpen – te beginnen in Noord-Brabant, waar de ziekte als eerste heftig toesloeg, maar waar het aantal ziekenhuisopnames flink daalt en de hospitalen langzaam leger worden.

„We vervangen de lockdown door een systeem van smart distancing. Dit betekent dat we niet langer allemaal thuis blijven, maar per situatie veiligheidsmaatregelen nemen. Bijvoorbeeld: taxichauffeurs dragen altijd een mondkapje en desinfecteren hun stoelen na iedere klant. Mensen die naar de winkel gaan, worden verplicht mondkapjes te dragen, zoals dit in Oostenrijk het geval is. Ook op kantoren, waar mensen dicht bijeen zitten, worden mondkapjes verplicht. En: handen wassen. Mensen tussen de 20 en de 50 moeten weer gewoon aan het werk gaan”, aldus prof. Kekulé. Ouderen zouden in zijn plan langer moeten wachten.

Lang niet alle deskundigen zijn het eens met Kekulés aannames, noch met de door hem voorgestelde aanpak. „We hebben eenvoudigweg de data nog niet”, reageert viroloog Ab Osterhaus. Volgens de Groninger hoogleraar Alex Friedrich kan groepsimmuniteit nooit een doel zijn. „We kunnen niet veronderstellen dat die immuniteit ontstaat.”