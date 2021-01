Chinese mijnwerkers uit goudmijn bevrijd

Op beelden van de staatszender CCTV is te zien hoe de eerste mijnwerker ’s ochtends uit een schacht werd getild. De man verkeert in een „zwakke fysieke conditie”, aldus de zender CCTV. In de daaropvolgende uren werden tien mijnwerkers uit een ander deel van de mijn gehaald. Zij werden in groepen naar buiten gebracht. Een van hen was gewond.

De ontploffing op 10 januari had de uitgangsladder en het communicatiesysteem ernstig beschadigd waardoor geen contact mogelijk was met de arbeiders in de goudmijn bij de stad Qixia in de oostelijke provincie Shandong. Een mijnwerker kwam om het leven.

Hulpdiensten boorden een gat in de mijn en hoorden „kloppende geluiden”, aldus staatspersbureau Xinhua. Lokale functionarissen probeerden voedsel en telefoonlijnen in de in aanbouw zijnde mijn te laten zakken.

Reddingswerkers boren een gat bij de mijn die na een explosie werd afgesloten van de buitenwereld in Qixia in het oosten van China. Ⓒ ANP/HH

Twee ambtenaren zijn na het ongeluk ontslagen. Mijnongevallen komen veel voor in China, waar de industrie een slechte staat van dienst heeft op het gebied van veiligheid en de voorschriften vaak slecht worden gehandhaafd.

In december stierven 23 mijnwerkers nadat ze vastzaten in een mijn in de zuidwestelijke stad Chongqing. Enkele maanden daarvoor kwamen 16 anderen om door koolmonoxidevergiftiging nadat ze ondergronds waren vast komen te zitten in een andere kolenmijn in de stad.