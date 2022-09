Zwaar noodweer nadert Canarische Eilanden

LAS PALMAS - De regering van de Canarische Eilanden hebben de hoogste staat van paraatheid afgekondigd wegens vanuit het zuiden naderend noodweer dat kan uitgroeien tot een orkaan. De tropische depressie ontstond in de buurt van Kaapverdië en nam in noordelijke richting snel in kracht toe. Voor vrijdag werd al code oranje afgegeven.