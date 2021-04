Woke gevecht om gender en geslacht: ’Het is een mijnenveld’

Vorig jaar maakte Nikkie de Jager, als gevolg van een bedreiging met chantage, als Nikkie Tutorials in een video bekend dat zij transgender is. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Geen debat is zo explosief als dat over sekse en ’gender’. De klassieke tweedeling man/vrouw wordt betwist: identiteit is niet langer aangeboren, maar een keuze. Transgenders vormen in deze nieuwe emancipatiestrijd de zichtbaarste groep. Wie kritische vragen stelt, begeeft zich in een mijnenveld. „Iedereen is bang om transfoob te worden genoemd.”