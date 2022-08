Enorme bosbrand Portugal onder controle

Binnenland

Grote brand bij afvalbedrijf in Groningse Leek

In het Groningse Leek is in de nacht van dinsdag op woensdag een grote brand uitgebroken bij een afvalbedrijf. De brand woedt bij Hummel Recycling aan het Mulderspark. De brandweer is met eenheden van meerdere korpsen aanwezig om het vuur te bestrijden.