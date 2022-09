Verdacht pakket bij woning minister Van Quickenborne blijkt onschuldige post

De minister is doelwit van criminelen die hem zouden willen ontvoeren, liet hij zelf zaterdag weten. Hij is elders ondergebracht en staat onder strenge beveiliging.

De politie gaat nu weer over op gewone bewaking van Van Quickenbornes huis in het Zuidwest-Vlaamse Kortrijk. Eerder op de avond was de explosievenopruimingsdienst nog opgetrommeld en was omwonenden gevraagd hun huis te verlaten.

Afgelopen weekend werden in Nederland vier verdachten opgepakt die het op Van Quickenborne zouden hebben voorzien. De Nederlanders lieten bij het huis van de minister een auto achter met onder meer een automatisch vuurwapen en flessen benzine. Hij wordt sindsdien streng beveiligd.