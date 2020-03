Stoplicht op rood voor snelle elektrische fiets

„Het overkomt mij regelmatig, maar inmiddels heb ik mijn dagelijkse routes aangepast zodat ik de verkeerslichten niet meer tegenkom en het risico loop te moeten wachten. Ik rij immers op een speed pedelec om tijdwinst te boeken”, zegt gebruiker Rein Aarts, die het rijwiel normaal gesproken voor het woon-werkverkeer gebruikt.

„Ik rijd tussen Heemstede en Amsterdam en dat betekent dat ik dagelijks twee keer 24 kilometer afleg op mijn supersnelle tweewieler. Maar ik geef toe dat ik af en toe ook even een stukje fietspad meepik om een verkeerslicht te omzeilen, terwijl ik natuurlijk op de weg tussen de auto’s moet rijden. Maar nood breekt wet”, stelt Aarts.

Detectielus

Robert Hulshof van CROW-Fietsberaad, het kenniscentrum voor fietsbeleid van de Nederlandse overheden, herkent het probleem. „Het is een kwestie van afstellen van de detectielussen die verzonken zijn in het wegdek. Het werkt op metaal en gewicht en daar zit het probleem. Maar te licht afstellen, betekent dat het verkeerslicht op te veel bewegingen reageert.”

De razendsnelle fietsen die tot 45 km/u kunnen, zijn verplicht op de rijbaan te rijden. Maar er is alweer één gemeente die daar een uitzondering op maakt. In Rotterdam mogen speed pedelecs per 1 april met een speciale ontheffing ook gebruikmaken van het fietspad. Daar geldt dan wel een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur.

Ergernis

Hulshof: „Ik snap het wel, want de speed pedelec-rijder voelt zich vaak onveilig tussen auto’s en vrachtwagens. De fietsen kunnen wel 45 kilometer per uur, maar het is lastig om continu die hoge snelheid vast te houden, terwijl het snelle verkeer de 50km/u moeiteloos aantikt. Dat zorgt voor ergernis van beide kanten.”