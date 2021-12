Italiaanse verpleegkundige leegt vaccin in handdoek: opgepakt voor fraude

De vrouw, genaamd Anna Maria Lo Brano, werkte in een vaccinatiecentrum in Palermo. Ze is door de politie op heterdaad betrapt, nadat er camera’s in de ruimte waren opgehangen. De videobeelden zijn door de lokale Italiaanse politie vrijgegeven.

Op de beelden is duidelijk te zien hoe de verpleegkundige te werk ging. Ze spoot de inhoud in een doekje en prikte daarna pas in de arm van een gegadigde. Zeker tien mensen hebben op deze manier een coronapas weten te krijgen. Lokale media melden dat zij ongeveer 400 euro hebben betaald voor deze ’dienst’.

Geschorst

Italië heeft de beperkingen voor mensen die op 6 december nog steeds niet waren gevaccineerd verder aangescherpt. Vaccinaties zijn nu verplicht voor gezondheidswerkers, leraren, wetshandhavers en het leger.

Een politieagent en een verpleegkundige hebben een nepprik gekregen van Lo Brano en konden zo alsnog aan het werk. Beiden zijn geschorst, aldus Leopoldo Laricchia, hoofdcommissaris van de politie in Palermo.

Drie mensen, waaronder de verpleegster en een lokale leider van de beweging die in Italië bekend staat als ’No-Vax’, zijn gearresteerd en worden beschuldigd van corruptie en fraude.