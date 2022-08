Ziggo bezwijkt in ticketoorlog Coldplay: ’Fix you’

Ziggo, een van de grootste internetproviders van ons land, bevestigt de problemen. „De app werkt even niet lekker mee doordat iedereen heel graag kaarten wil voor Coldplay! Ik hoop dat we snel weer in de lucht zijn”, meldt een klantenmedewerker op Twitter. Het concert vindt volgend jaar 15 en 16 juli plaats in de Johan Cruijff ArenA.

Sommige fans weten er op basis van songteksten van de wereldberoemde Britse band soms wel een leuke draai aan te geven. Zoals Merel: „When you try your best but you don’t succeed.” Een ander: „Misschien een idee om Fix You te gaan draaien?” Tegelijkertijd zijn er ook dolblije fans die melden wél een ticket hebben weten te bemachtigen.

„De alarmbellen zijn zeker bij ons afgegaan”, zegt een woordvoerster van Ziggo in een eerste reactie. „Ik kan mij voorstellen dat er nu heel veel mensen tegelijk in onze app zitten.”