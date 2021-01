Claudia Schoemacher naar rechter om twee bomen te redden

„We krijgen de indruk dat vergunningen wel heel gemakkelijk worden afgegeven door de gemeente, zegt buurtbewoonster Claudia Schoemacher. Ⓒ Ronald Bakker

AMSTERDAM - Bewoners van de Vondelstraat zijn naar de rechter gestapt om twee kapvergunningen van tafel te krijgen. Het gaat om esdoorns bij nummer 85 en 87. Voor andere bomen in de buurt is het al te laat. Volgens een bewonersgroep zijn het twee beeldbepalende bomen in de straat. „We vinden het verschrikkelijk dat ze weggaan”, zegt Claudia Schoemacher. „Het is thuiskomen als we ze zien.”