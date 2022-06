Man schiet drie collega’s dood in pauzeruimte

Kopieer naar clipboard

Joe Luiz Esquivel Ⓒ Washington County Sheriff’s Office

SMITHSBURGH - Een werknemer van een fabriek in betonmachines in Smithsburg (Maryland) is na een korte klopjacht opgepakt, nadat hij drie collega’s had doodgeschoten en een verwond.