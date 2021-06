Troonrede Prinsjesdag met oog op corona weer in Grote Kerk

Dit heeft Eerste Kamervoorzitter Jan Anthonie Bruijn besloten. De gastenlijst zal opnieuw worden beperkt, dat betekent onder andere dat er geen ruimte is voor buitenlandse ambassadeurs en partners van Kamerleden.

De Grote Kerk is qua opzet beter in te richten op de anderhalvemeterafstandsregel. Hoewel de verbouwing van het Binnenhof al bezig is zou het in september nog mogelijk zijn om Prinsjesdag gewoon in de Ridderzaal te houden.

Ⓒ Hollandse Hoogte / Robin Utrecht

Het besluit staat nog niet helemaal vast. Bruijn wil richting de derde dinsdag van september alsnog kijken of de Ridderzaal gebruikt kan worden. Ook zal dan worden besloten of er meer mensen aanwezig kunnen zijn.

De parlementariërs zijn maandag op de hoogte gesteld van het besluit. „Een veilige Prinsjesdag voor alle Kamerleden, medewerkers en eventuele gasten staat voor de beide Voorzitters voorop”, laten de voorzitters in een verklaring weten.