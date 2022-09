FIOD valt binnen bij ex-raceteambaas Theo E.: is hij 'spin in web' van witwaszaak rond Van Eerd?

Buitenland

Verdachte van steekpartijen Canada gearresteerd

Myles Sanderson, de 30-jarige verdachte van de fatale steekpartijen in Canada, is gearresteerd. „Het gevaar voor de openbare veiligheid is daarmee geweken”, meldt de Canadese politie woensdagavond even voor middernacht (Nederlandse tijd). De voortvluchtige crimineel werd eerder op de dag gearresteer...