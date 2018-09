Formatie in de laatste fase

De leiders van VVD, CDA, D66 en CU noemen nog geen datum. Maar volgens CDA-voorman Sybrand Buma „schiet het op.” CU-leider Segers: „We leven nog een beetje bij de dag, maar we zien licht aan het einde van de tunnel. Alles moet nog een keer bekeken worden. Uiteraard ook de financiële plaat.”

Maandag praat het onderhandelende kwartet verder. Vrijdag kregen de politieke kopstukken bezoek van de burgemeesters van de vier grote steden. Er is onder anderen gesproken over openbaar vervoer, veiligheid, integratie en woningbouw.

Aan de formatietafel wordt overigens nog steeds verwacht dat er op zijn vroegst eind volgende week een regeerakkoord kan liggen van de nieuwe coalitie.

De fracties van de nieuwe coalitie zouden dan in de eerste week van oktober hun goedkeuring aan het akkoord moeten geven, gevolgd door een debat met informateur Zalm over zijn eindverslag.

Staatsbezoek en reces

Daarna beginnen de gesprekken van beoogd premier Mark Rutte als formateur met de aanstaande bewindslieden. Een beëdiging in de week van 10 oktober is lastig, omdat de koning dan op staatsbezoek is in Portugal. Daarna viert de Tweede Kamer een week reces en moet Rutte deels ook als premier in Europa aan de slag.

Ingeschat wordt daarom dat het kabinet in de week van 23 oktober kan aantreden, waarna een debat over de regeringsverklaring volgt.