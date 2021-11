Brabantse ’xtc-koning’ Peerke S. opgepakt

Verschillende bronnen van De Telegraaf bevestigen dat het om de Brabander Peter S. gaat. De politie meldt alleen dat het om een 59-jarige man gaat. S. uit Eindhoven werd samen met nog zes mensen aangehouden. Er zijn invallen gedaan in onder andere in Eindhoven, Valkenswaard, Bladel en Waalre. De mannen zouden betrokken zijn geweest bij de grootschalige productie van synthetische drugs.

’Peerke’ kreeg in 2003 een straf van dertien jaar voor wereldwijde xtc-handel. Dat werden er in 2007 ruim elf. In 2002 onderschepte de politie twee ladingen van 1,5 en 1,6 miljoen xtc-pillen. Volgens het Openbaar Ministerie goed voor zes procent van alle in beslag genomen pillen in de wereld toen. S. werd toen gezien als dé of een van de grootste xtc-baronnen van de wereld.

Net op vrije voeten

Het Brabantse kopstuk was in 2010 nog maar net op vrije voeten toen zijn woning in Eindhoven met mitrailleurs zwaar onder vuur werd genomen. Een aanzienlijk deel van de ruim honderd afgevuurde kogels doorboorden de woning van S. en belendende panden.

Er woedde een grote onderwereldoorlog in Brabant waarbij doden vielen, huizen onder vuur werden genomen en met handgranaten werd gestrooid. De beschieting beheerste destijds dagenlang het nieuws en zorgde ervoor dat burgemeesters aan de bel trokken in Den Haag om iets te doen tegen de drugsindustrie en het geweld.

In 2019 werd S. nog door het Hof in Den Bosch veroordeeld voor witwassen. Hij moest ruim twee ton betalen. Bijna dat gehele bedrag had hij op zak bij een controle op Schiphol in 2013.