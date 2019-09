Getuige kofferbakmoord: Caroline (35) levend in brand gestoken

Politie doet onderzoek bij de uitgebrande auto waar het lichaam van de 35-jarige Caroline van Toledo in de kofferbak is gevonden. Ⓒ ANP

ROTTERDAM - Caroline van Toledo (35) leefde nog toen haar auto - waarin zij in de kofferbak lag vastgebonden - in brand werd gestoken. Verdachte Leon van M. en zijn broer hadden de vrouw in haar huis in Oostvoorne mishandeld en dachten dat zij dood was. Toen ze de auto naar een bosgebied hadden gereden en Van M. de klep opendeed, zag hij dat ze nog leefde toen ze begon te krijsen. Hij overgoot daarop de auto met benzine en stak hem in brand.