Leon van M. opnieuw voor de rechter in kofferbakmoord Oostvoorne

In de ochtend van 3 september 2005 werd Van Toledo overmeesterd in haar villa, waarna het huis in de fik werd gestoken. Even daarna werd haar lichaam in de kofferbak van haar uitgebrande auto aangetroffen.

De auto stond in het nabijgelegen natuurgebied Kruininger Gors. Destijds was Leon van M. ook al als verdachte in beeld, maar moest hij worden vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs. Het OM denkt nu alsnog bewijs te hebben gevonden.

Verslaggever Martijn Schoolenberg is bij de zitting. Volg hieronder zijn berichten.