Arrestaties na schietpartij in flatwoning Capelle

Twee van de mannen, Hagenaars van 35 en 39 jaar, raakten zelf gewond en moesten naar het ziekenhuis. De andere verdachten zijn een vrouw van 38 en een 25-jarige man uit Capelle aan den IJssel.

Getuigen worden opgeroepen zichzelf te melden.

Flat

De schietpartij vond donderdagavond rond 22.00 uur plaats in een flatwoning aan de Purmerhoek. Agenten gingen daar naartoe omdat buurtgenoten hadden gemeld dat ze luide knallen hoorden. In de woning is een vuurwapen in beslag genomen.

De politie sluit niet uit dat de schietpartij te maken heeft met drugs.