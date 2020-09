Orkaan Sally is gevaarlijk traag

Orkaan Sally heeft er al voor gezorgd dat een laaggelegen parkeerplaats in de Amerikaanse plaats Gulf Shores door het opgestuwde zeewater is ondergelopen. De verwachte een meter regenval gaat daar nog eens bovenop komen. Ⓒ AFP

New Orleans - De orkaan Sally die op dit moment de kust van Alabama en Florida teistert, is niet alleen krachtig en heel erg nat, maar ook nog eens zeer gevaarlijk traag. En dat is volgens klimaatwetenschappers opnieuw een effect van de opwarming van de aarde.