CU wil 1G en massaal testen

In de Tweede Kamer wordt dinsdag gedebatteerd over de voorstellen van het kabinet, waaronder het invoeren van het coronatoegangsbewijs voor de werkvloer en het instellen van ‘2G’, het uitsluitend toelaten van mensen die gevaccineerd zijn of genezen zijn van een coronabesmetting. De CU ziet meer heil in massaal testen voorafgaand aan toegang, voor iedereen, ook gevaccineerden. Desalniettemin sluit de partij ’2G’ niet uit.

„Met de huidige druk op de zorg zijn aanvullende maatregelen nodig om te voorkomen dat mensen in levensbedreigende situaties niet meer kunnen rekenen op noodzakelijke zorg in het ziekenhuis. De komende weken worden daarvoor lockdownachtige maatregelen genomen, daarna is beleid nodig voor langere termijn dat op- en afgeschaald kan worden, afhankelijk van de situatie op dat moment”, meldt de CU maandag.

Afnemende bescherming

De partij wil ’met het oog op de afnemende bescherming van mensen die gevaccineerd zijn’ ook massaal testen beschikbaar maken voor gevaccineerden. „Daarmee worden besmettingen sneller opgespoord, kunnen besmette personen in quarantaine en wordt het virus ‘vertraagd’ en daarmee de druk op de zorg verlicht.”

Tweedeling

De partij denkt dat met dit ’1G-beleid’ tweedeling in de samenleving wordt voorkomen. „Het op zo’n manier apart zetten van een groep mensen voedt de polarisatie in de samenleving en leidt ertoe dat zij, ook als ze besmet zijn, uit het zicht raken, met potentieel méér besmettingen en uiteindelijk ziekenhuisopnamen”, aldus CU-Kamerlid Bikker. Zij denkt dat de kwetsbaren met haar aanpak ook beter worden beschermd. „Dat is de opdracht waar we als samenleving als geheel voor staan.”