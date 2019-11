Zestien jaar cel voor Nederlander (61) in Engeland

Manshoge stapels met in totaal 1161 blokken zo groot als een zak potgrond en nog eens honderd kleinere verpakkingen cocaïne vonden de Britse onderzoekers op het jacht op 18 juli van vorig jaar. Negen dagen daarvoor was het schip, dat speciaal was geprepareerd voor het vervoer van grote hoeveelheden drugs, vertrokken uit de Azoren richting België. Voor de kust van Cornwall grepen de Britten in.

Op het schip, de onder Nederlandse vlag varende Marcia, troffen de Britten de eigenaar aan. Het is Maarten P. uit Nederland. Als in de haven duidelijk wordt dat het schip tjokvol met drugs zit, wordt hij opgepakt.

Het was een vangst die in Groot-Brittannië de boeken in gaat als een van de grootste in zijn soort. De straatwaarde van de drugs: meer dan 150 miljoen euro. P. gaf al snel toe dat hij zo schuldig was als het maar kon. ,,Ik weet zeker dat deze drugs bestemd waren voor Europa en het Verenigd Koninkrijk’’, zegt Ty Surgeon van het Britse Agentschap tegen Criminaliteit tegen Cornwall Live.

,,We weten dat de handel in drugs wordt gedreven voor geld’’, aldus Surgeon, die vermoedt dat de vangst een flinke klap was voor de bendes die de drugs wilden verkopen.

Opvallend is dat een tweede man, die samen met P. werd opgepakt, vrijuit ging. Hij hoorde in juli van dit jaar al dat hij niet de cel in hoefde. P. had echter zijn rol toegegeven. De rechter in Bristol legde hem dus een celstraf van 16 jaar op.