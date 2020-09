Geen strafblad meer na coronaboete, ook voor oude gevallen

Het besluit gaat met terugwerkende kracht gelden. Voor mensen die al een boete hebben gekregen, wordt de justitiële aantekening geschrapt. Wat er met de boetebedragen uit het verleden gebeurt, is nog niet duidelijk.

Nu is de boete voor meerderjarigen nog 390 euro. De Tweede Kamer liet eerder al weten dat niet proportioneel te vinden. Minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) zei toen er alles aan te zullen doen om tegemoet te komen aan de wens van de Kamer. Grapperhaus lag onder vuur omdat op zijn eigen bruiloft coronaregels waren overtreden. Hij kreeg daarvoor aanvankelijk geen boete.

Dat gebeurde vorige week alsnog. Bovendien kreeg de CDA-bewindsman een aantekening in zijn strafblad. De minister zei zijn werk nog wel te kunnen doen. „Dat is mogelijk, het is een overtreding.” Door het besluit van het kabinet komt ook de minister alsnog goed weg, omdat de aantekening zal worden geschrapt.

Voor jongeren was de boete al teruggebracht naar 99 euro. Dat bedrag, onder de 100 euro, betekent dat er geen justitiële aantekening wordt gemaakt, een strafblad in de volksmond. Dat gaat straks ook voor volwassenen gelden, ook voor hen die de boete al hebben gehad.