Goede sigaar kun je wegleggen

Een topsigaar is geld waard.

Amsterdam - Als er één investering is waarbij op de bijsluiter zou moeten staan dat je belegging in rook kan opgaan, dan geldt dat voor handgemaakte Cubaanse sigaren (Habano’s). Toch is het een nichemarkt die lucratief kan zijn. „Er zijn weinig mensen die kisten topsigaren wegleggen en altijd mensen die het geld willen betalen om ze later te kopen.”