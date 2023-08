Deze twintigers zijn trots op hun oldtimer: ’Veel mooier dan al die saaie, nieuwe modellen van tegenwoordig’

Als het over auto’s gaat, was vroeger alles beter, vinden ze. Deze twintigers rijden het liefst in wagens van veertig jaar en ouder. Fraaie vormgeving, geen snufjes: dat is de kick. „Oude mensen vinden het vaak geweldig.”

Dirk Akkermans, Albert Groenewoud, Tys Jansen en Floris van Seijen (vlnr) bij hun oldtimers. ,,Dit is ons protest tegen de eenheidsworst van nu.” Ⓒ niels westra